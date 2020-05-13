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Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti

KÖRFEZ KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN VE TAMAMI GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞAN 50 KİŞİLİK EKİP, BUGÜNE KADAR 50 BİN MASKE ÜRETTİ.

Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti

KÖRFEZ KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN VE TAMAMI GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞAN 50 KİŞİLİK EKİP, BUGÜNE KADAR 50 BİN MASKE ÜRETTİ.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:04
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Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti

Körfez Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan ve tamamı gönüllülük esasıyla çalışan 50 kişilik ekip, bugüne kadar 50 bin maske üretti.

Körfez Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan ve tamamı gönüllülük esasıyla çalışan 50 kişilik ekip, maske üretimini sürdürüyor. Korona virüs salgınının başladığı ilk günden itibaren gönüllü olarak vatandaşların maske ürettiği alanda, ilk olarak Körfez Devlet Hastanesi için başlatılan üretim tüm kamu kurumları için gerçekleştirilmeye başlandı. Bugüne kadar üretilen 50 bin maske 10 bin sağlıkçı ve vatandaşlara dağıtıldı.

Maske üretimin yapıldığı alanı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Halkımızın sağlığını korumak için canla başla çalışan Sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız için gönüllü olarak maske üretimi gerçekleştiren Körfez Kent Konseyimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinde görmek istedik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar bu mücadelede herkesin birlik ve beraberlik içerisinde, koordineli bir şekilde sahada olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı da tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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