Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri toplandı
Körfez Ticaret Odası oda kadın girişimciler icra kurulu üyeleri toplantı gerçekleştirerek yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişi yaptı.
Körfez Ticaret Odası oda kadın girişimciler icra kurulu üyeleri toplantı gerçekleştirerek yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişi yaptı.
Körfez Ticaret Odası devam eden pandemi sürecinde sosyal mesafe ve tedbirler kapsamında bir araya gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci boyunca yaptıkları çalışmalar ile takdir toplayan kadın icra kurulu, belirlenen gündem maddeleri ile bir araya gelerek mevcut durum değerlendirmeleri ve geliştirilebilecek çalışmalar hakkında görüştü. Körfez Belediyesi, Körfez Halk Eğtim Merkezi ve Körfez Kent Konseyi ile birlikte yürütülen süreç ile ilgili ve kadın icra kurulu olarak oda nezdinde yapılacak çalışmalar toplantıda detaylı olarak görüşüldü. Gerçekleştirilen toplantıda kadın icra kurulu üyeleri pandemi öncesi başlatılan Körfez ilçesinde bulunan kadınları üretime teşvik etme çalışmalarının devamlılığını sağlama noktasında fikir alışverişinde bulundular.Ayrıca Körfez Belediyesi ile sürdürülebilecek çalışmalar ve Körfez Ticaret Odası’na kayıtlı kadın girişimcilere yönelik programların yapılması ve evlerinde el emeği ile yapılan ürünlerin satışını kolaylaştıracak çalışmaları detaylı olarak görüşüldüğü toplantının devamı proje ortakları olan Körfez Halk Eğitim Merkezi ve Körfez Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12