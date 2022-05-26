Körfez Belediyesi, Türkiye’nin ilk atık getirme merkezileri arasında yer alan tesis içinde sadece 1 yılda 6 ton atık yağ, 2 ton atık pil ve 2 ton elektrik atık topladı.

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin ilk atık getirme merkezleri arasında yer alan tesisi de her geçen gün modernize eden Körfez Belediyesi, son 1 yılda da binlerce ton atık malzemeyi ekonomiye geri kazandırdı. Tesis içerisinde yapılan çalışmalar ile sadece 1 yılda 6 ton atık yağ, 2 ton atık pil ve 2 ton elektrik atık toplandı. Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt de tesisi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Geleceğimizi çöpe atmıyoruz, geri kazanıyoruz" diyen Başkan Söğüt, "Bu merkez şu an özellikle Körfez ilçemizde topladığımız atık pil, atık yağ, ve elektronik atıkları depoladığımız alan. Çevre hassasiyetini ön planda tutan bir ekibimiz var önemli çalışmalara imza atıyorlar. Son 1 yılda 6 ton atık yağ, 2 ton atık pil ve 2 ton da elektronik atık toplandı. Bu atıklar çevreye atılması halinde ciddi zararlar doğuyor. Topladığımız bu atıkları geri dönüştürerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağıyoruz. Geleceğini çöpe atma, geri kazan" ifadelerini kullandı.