Kocaeli’nin güzellikleri objektiflere yansıdı

4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında Kocaeli’ye gelen fotoğraf sanatçıları, foto safari ve gün batımı etkinliğine katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Turizm Günü dolayısıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) işbirliği tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında foto safari ve gün batımı etkinliği düzenledi. Kocaeli ve çevre illerden gelen fotoğraf tutkunları Kocaeli’nin doğal güzelliklerini keşfetti. Hafta sonu gerçekleştirilen gezi programıyla fotoğrafçılar İzmit sulak alanında flamingoları fotoğraflayarak güne başladı. Ardından Ormanya’ya geçen fotoğraf sanatçıları özellikle Orman Kütüphanesine hayran kaldı.

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den gelen fotoğraf tutkunları, orman kütüphanesi, Ormanköy (Hobbit evleri), kuş gözlem alanı gibi Ormanya’nın doğal yaşamını büyük bir zevkle objektiflerine yansıttı. 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması için bol bol fotoğraf çeken gezginler, yarışmayı kazanabilmek için en iyi kareleri yakalamaya çalıştı. Fotoğraf sanatıyla Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi, fotoğraf tutkunlarının objektifinden çıkan fotoğraflarla yarışacak. Dereceye giren fotoğraflar, 20-21 Kasım günlerinde seçici kurul tarafından belirlenecek.

Kocaeli’nin doğal güzelliklerini keşfeden fotoğraf tutkunları, yarışma için güzel enstantaneleri yakaladı. Kandıra Belediyesi’nin de katkılarıyla Kandıra Teksen Köyünde mancarlı pide ve Kandıra lokumunu da deneme fırsatı bulan fotoğrafçılar, Kandıra Seyrek-Kandıra Eski Kerpe ve daha nice doğal güzellikleri kareleriyle ölümsüzleştirdiler. Kandıra Pembe Kayalar’da gün batımı etkinliği ile son bulan foto safari etkinliği sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

17 Kasım’a kadar başvurular devam ediyor

Fotoğraf sanatı aracılığı ile 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek; Kocaeli’nin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Yarışmaya katılım "http://4mevsim.kocaeli.bel.tr" adresinden dijital ortamda ve jpeg formatında yapılacak. 0262 31810 00 (2338-2308) numaradan da bilgi edinilebilecek, yarışmaya dair tüm bilgiler "http://4mevsim.kocaeli.bel.tr" web sayfasında yer alıyor. Son katılım tarihi 17 Kasım 2021 olan yarışmanın seçici kurulu 21-22 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 26 Kasım’da sonuç bildirgesi yayınlanacak.

Turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor

Ulusal yarışmada mavi bayraklı plajları, 2500+km doğa turizm parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyoçeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli’nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Bu yıl onuncusu gerçekleşecek olan ‘4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılacak fotoğraf severler, Kocaeli’de Doğa ve Macera-Kocaeli’de Kültürel Zenginlik-Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar ve Kocaeli’de Yaban Hayat olmak üzere 4 kategoride yarışacak.

Her kategoride birinci 5.000TL, ikinci 3.000TL, üçüncü 2.000TL para ödülü kazanırken, yine her kategori de 2 mansiyon ödül bedeli de 1.000’er TL olarak belirlendi.