Kocaeli’deki bayrak törenine, vatandaşlar da kaldırımlardan eşlik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Kocaeli’deki okullarda bayrak töreni yapıldı. Öğretmenlerin okul bahçesinde, öğrencilerin ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuduğu törene, vatandaşlar da kaldırımlardan destek verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un isteği üzerine 81 ildeki okulların tümünde sabah saat 10.00’da bayrak töreni yapıldı. Bu kapsamda Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de okulların bahçesinde tören düzenlendi. İdareciler ve öğretmenler törene okulun bahçesinde katılırken, öğrenciler ise evlerinde katıldı. İdareciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okurken, vatandaşlar da oldukları yerde hazır duruşa geçerek, marşa eşlik etti.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.