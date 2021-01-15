Kocaeli’de şehir merkezine yakın bölgeler beyaz örtü ile kaplandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir merkezine yakın yüksek kesimlerde dün akşam başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Devam eden kar yağışı vatandaşları memnun etti.

İzmit’in yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı, şehre yakın bölgeleri beyaz örtü ile kapladı. Şehir merkezinde yağmurun etkisini sürdürdüğü İzmit’te yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Umuttepe bölgesinde beyaz örtüyü gören vatandaşlar ise geç de olsa gelen kar yağışı ile mutlu olduklarını ifade ettiler. Kar yağması sebebi ile mutlu olduğunu ifade eden Fatoş Erin adlı vatandaş, “Bu sabah karın ilk görüntülerine şahit olduk, uzun süredir ne yazık ki yağmıyordu. Mutluyuz sevinçliyiz” dedi.

“İnşallah dört mevsimi gününde ve zamanında yaşarız”

Kar yağışından memnun olduğunu ve mevsimlerin zamanında yaşanmasını umut ettiğini belirten Oğuzhan Bilgiçli adlı başka bir vatandaş ise, “Kar yağışı hakkında şu an tepedeyiz, Umuttepe Hastanesi’nin oradayız güzel. Ama aşağılara baktığımızda yok hala su sıkıntısı ve denizin çekilmesi görülüyor. Kar yağışı umarım devam eder iki üç günle sınırlı kalmaz hava durumuna baktığımız da zaten iki üç gün sonra havalar yine açıyor bizim için yine sıkıntı gibi gözüküyor ama tabi ki yine de memnun edici. Yılın ilk karını gördük. İnşallah dört mevsimi gününde ve zamanında yaşarız” diye konuştu.

Öte yandan Meteorolojinin tahminlerine göre ise ilerleyen günlerde kentin alçak kesimlerinde de kar yağışı beklendiği açıklandı.