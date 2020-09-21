Kocaeli’de korsan taşımacılık yapan araçlara ceza yağdı
BÜYÜKŞEHİR, KORSAN TAŞIMACILIĞIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR. DENETİMLER KAPSAMINDA 14 ARAÇ YETKİSİZ VE BELGESİZ ÇALIŞTIKLARI İÇİN 60 GÜN SÜREYLE GEÇİCİ OLARAK TRAFİKTEN MEN EDİLEREK TOPLAMDA 34 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Kocaeli’de korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 14 araç, yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edildi. Denetimlerde toplamda 34 araca cezai işlem uygulandı.
Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl Trafik Emniyet ekipleri ile de koordineli çalışmaya devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim ekipleri ve Emniyet Trafik ekipleriyle birlikte İzmit ve Karamürsel ilçelerinde sabah saatlerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde 220 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler kapsamında 14 araç yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edilerek toplamda 34 araca cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla anlık denetimleri devam ediyor.
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