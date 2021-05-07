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KO-MEK kursiyerleri mukabele geleneğini yaşatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kursiyerleri, mukabele geleneğini sürdürüyor.

KOCAELİ 07.05.2021, 10:14
KO-MEK kursiyerleri mukabele geleneğini yaşatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kursiyerleri, mukabele geleneğini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) Kur’an-ı Kerim-i okuma kursiyerleri, İslam’da önemli bir yeri olan ve 14 asırdır devam eden, mukabele geleneğini sürdürüyor. KO-MEK kursiyerleri, pandemi dolayısıyla online olarak bağlı bulundukları kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenler eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren mukabele okuyor. Mukabele okumaları, 6 kurs merkezinde 78 kursiyer ile devam ediyor. Kur’an-ı Kerimi okuma kursiyerleri, Ramazan ayının bitimine kadar online olarak mukabele okumaya devam edecek.
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