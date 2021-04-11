KO-MEK ile hayaller tuvale dökülüyor

Yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte faaliyetlerine başlayan KO-MEK Resim Branşına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 12 ilçedeki 43 merkezinde eş zamanlı olarak eğitimlere başladı. Yağlı boya, rilolyef ve akrilik türlerinde eserler yapan kursiyerler, tuvalle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı. KO-MEK’in hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden Hüsniye Ceren, "Ben ev hanımıyım, KO-MEK sayesinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Buraya geldikten sonra yaptığım eserlerle 2 tane kişisel sergi açtım. Açtığım sergiler sayesinde özgüvenim yeniden yerine geldi. Şuanda hepsi birbirinden özgün, yüze yakın eserim var. İlerde daha geniş çaplı sergi açarak daha çok kişiye ulaşmak istiyorum" dedi.

Yenikent KO-MEK Resim branşına kızı Edanur Özbek ile birlikte gelen Berlin Özbek ise "Ben daha önceden de KO-MEK kurslarına geliyordum. Resim branşına yeteneğim olduğunu sonradan fark ettim, kızım da benden görerek kurslara gelmeye karar verdi. Şimdi ikimiz de burada sınıf arkadaşı olduk ama kızım benden daha yetenekli çıktı. Şimdi aramızda tatlı bir rekabet var, kızım benden yüksek puanlar alıyor" diye konuştu.

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor.