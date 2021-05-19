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Kısıtlamada kumar partisi yapan 11 kişiye ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki farklı adrese yapılan baskında kısıtlama saatlerinde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye para cezası kesildi.

KOCAELİ 19.05.2021, 09:25
Kısıtlamada kumar partisi yapan 11 kişiye ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki farklı adrese yapılan baskında kısıtlama saatlerinde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Gebze’de iki adreste kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adreslere baskın düzenledi. Adreslere yapılan baskında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı. Masalar üzerinde bulunan paralara ve oyun makinasına el koyan polis ekipleri, ikamet sahibi 2 kişi ve içeride bulunan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa ise Covid-19 önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
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