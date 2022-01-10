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KİGEM ile hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Darıca’da hizmet veren Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri’nde (KİGEM) eğitim alan kadınlar, hem meslek öğrenerek el becerisini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satabiliyor.

KOCAELİ 10.01.2022, 15:21
KİGEM ile hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Darıca’da hizmet veren Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri’nde (KİGEM) eğitim alan kadınlar, hem meslek öğrenerek el becerisini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri satabiliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kadınlara ve çocuklara aynı anda hizmet vermeye başlayan mahallelerdeki Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezleri (KİGEM) ile hem annelerin hem de çocukların yüzü gülüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan KİGEM’i ziyaret ederek, kadın kursiyerler ve çocuklarla sohbet edip kurslar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Bıyık, “KİGEM ile hem anneler hem de çocukları aynı anda eğitim alabiliyor. Kadınlar el beceri kursları ile kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkıda bulunurken çocukları da diğer odada uzman eğitmenler tarafından eğlenerek öğrenebiliyor. Amacımız 7’en 70’e herkesin kişisel gelişimine katkı sunmak. 2021 yılında KİGEM aracılığıyla toplam 2 bin 155 vatandaşımıza hizmet verdik. Bu sayının daha da artması ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmak adına çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. KİGEM ile eğitim alan ve el becerilerini geliştiren kadınların ortaya çıkaracağı el emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için çalışma yapıyoruz. Çocukları eğlenerek eğitim görürken kadınlar da gönül rahatlığıyla kendilerini geliştirip ürettiklerini satıp para kazanabilecek. Herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

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