Kent Meydanı Çayırova’yı taçlandıracak

Kent Meydanı projesinin son halini yerinde gören Başkan Büyükakın, “Bu projemiz Çayırovamız’a çok yakışacak” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesinde 25 bin metrekarelik alanda şehrin dokusu ve ihtiyaçlarını hayata geçirilecek kent meydanı projesinin detayları hakkında inceleme yaptı. Saha incelemesinde, Çayırova ilçesi bu kent meydanı projesini uzun zamandır bekliyordu diyen Başkan Büyükakın, “Kent Meydanı projemiz Çayırovamız’a çok yakışacak. Bu beklenen projemiz, Çayırova’yı güzelleştirecek ve taçlandıracak” dedi.

Proje incelemesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da hazır bulundu. İncelemede konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Kent Meydanının ilçemize kazandırılacak olmasından dolayı Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çayırovalı vatandaşlarımızın da beklediği bir projeydi” diye konuştu.