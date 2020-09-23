Kartepe’de okullar pırıl pırıl

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde eğitim veren okullardaki bakım ve temizlik çalışmaların tamamladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde okullarda tırpan, ot biçimi, mıntıka ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Korona virüs salgınına dikkat çekerek, “Geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek ilçemiz genelinde hizmetlerimiz devam edecektir. Okullarımızın, ailelerimizin, çocuklarımızın virüs tedbirlerine dikkat ederek yeni hayata uyum sağlamaları için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe’de hizmet veren 5 kooperatifin hijyenini sağlamak ve yolculara güvenli ulaşım sağlayabilmek için dezenfekten makinesi verdi. İlçe genelinde alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, toplu taşıma araçlarında dezenfekten çalışmaları belediye ekipleri tarafından aksatılmadan yerine getirildi. Bunun yanında dezenfekte cihazlarının nasıl kullanılacağı noktasında kooperatif personeline eğitim verildi.