Kartepe’de Cumhuriyet Bayramı’na özel fener alayı

Kartepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılını coşkuyla kutlayacak.

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi’nin ortaklaşa olarak düzenleyeceği programlar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Maşukiye Mahallesi merkezinden saat 20.00’de herkesin araçları ile katılabileceği fener alayı hareket edecek. Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde fener alayı Maşukiye, Derbent, Şirinsulhiye, Nusretiye, Balaban, Suadiye, Şefkatiye, Arslanbey, Ataşehir, Rahmiye, Köseköy, İstasyon, Ertuğrul Gazi Mahalleleri ama arterlerinde Kartepeliler’in Cumhuriyet bayramı kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Kartepe geneli Türk Bayrakları ile donatılırken, Ataevler Mahallesi’nde saat 21.00’de havai fişek gösterisi yapılacak, Kartepeliler’e Türk Bayrağı dağıtılacak.