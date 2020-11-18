Kartepe’de çöp konteynerleri Covid-19’a karşı temizleniyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında çöp konteynerini temizlemeyi ihmal etmiyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini, çöp toplama ekibi ile eşzamanlı olarak bulundukları yerde çöpleri boşaltıldıktan sonra yıkama aracı ile yıkanıyor. Görevli personel tarafından iç ve dış yüzeyi titizlikle temizlenen konteynerler sonrasında yıkama ve dezenfekte aracına konularak burada kapalı sistem olarak basınçlı su ve özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. Tortu kalmayacak şekilde temizlenen konteynerler, daha sonra vatandaşların hizmetine sunuluyor. Çalışmalar kapsamında Mart ayından itibaren ilçe genelinde bulunan çöp konteynırları 9 bin 292 defa dezenfekte edildi.

Kartepe genelinde konteynırların titizlikle temizlendiğine dikkati çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ekiplerimiz Covid-19 tedbirlerine dikkat ederek alınan kurallar çerçevesinde konteynırları boşaltmanın yanı sıra dezenfekte ediyorlar. Hemşehrilerimiz çevreye olan saygısı bizlerin daha hızlı ve etkili hizmet üretmemize destek olmaktadır. Konteynırlarımızın temizlikleri ve dezenfekte işlemleri periyodik olarak devam edecektir” dedi.