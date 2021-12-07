Kartepe’de 1406 yenidoğan ziyaret edildi

Kartepe Belediyesi’nin "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında 1406 yenidoğan ziyaret edildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın, ara verilen Hoş Geldin Bebek Projesini yeniden başlatmasıyla birlikte belediye ekipleri kontrollü bir şekilde aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde yenidoğan ailelerine bebek bakım tanışma paketi de armağan ediliyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, Acısu Mahallesi’nde yaşayan Kübra-Erhan Sungur çiftini evinde ziyaret ederek, yeni dünyaya gelen ikiz kızları Asya ile Hira’ya uzun ve sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyan Sungur Ailesi, "İkiz mutluluğumuza mutluluk kattınız. Hatırlamak, önemsenmek dünyanın en güzel duygularından. Evlat sahibi olmak ise paha biçilemez bir mutluluk. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Rabbim dileyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah" dedi.

Kartepe’de proje kapsamında 2021 yılı içerisinde 1406 yenidoğan ziyaret edildi.