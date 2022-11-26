Kartepe Kent Meydanı’na sosyal donatılı cami

Kartepe Kent Meydanı’nda yapılan sosyal donatılı camide çalışmalar sürerken camide aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, büyükşehir tarafından Kartepe Kent Meydanı’nda yapılan camide incelemelerde bulundu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ve teknik personelin de eşlik ettiği incelemede Genel Sekreter Gündoğdu, projeyle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Kent genelinde yaptığı çalışmaların yanında ibadet yerleri ihtiyacını da karşılayan büyükşehir, Kartepe Kent Meydanı’na sosyal alanlarla donatılan, çocuklara ve gençlere rehberlik edecek bir cami inşa ediyor. Toplam inşaat alanı 5 bin 250 metrekare olan projede bin 814 metrekarelik bodrum kat, çok amaçlı salon, kütüphane, 10 adet derslik, imam odası, teknik oda, kazan dairesi, 3 adet depo, bay bayan şadırvan ve tuvaletler bulunuyor. Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu oluklarının yerleştirildiği camide aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek. Sosyal donatılı cami her yaştan insanın ilgisini de çekecek.