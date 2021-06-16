Kartepe Genç Akademi beğeni kazanıyor

Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Genç Akademi’de incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Gençlik Merkezi çalışmalarında sona gelindi. 4 bin metre kapalı alanda yapılan çalışmaları Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz beraberinde Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Şahin Kartepe Genç Akademi’de yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek’e yapılan çalışmalar hakkında tesis sorumluları tarafından bilgi verildi. İnceleme sonunda Dilek, gençlere verdiği değeri her fırsatta dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ilçeye kazandırdığı tesisi için tebrik etti.