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Kartepe Belediyesi’nde 300 personel aşılandı

Kartepe Belediyesi’nde görev yapan 300 personel, korona virüs aşısı oldu.

KOCAELİ 18.06.2021, 14:32
Kartepe Belediyesi’nde 300 personel aşılandı

Kartepe Belediyesi’nde görev yapan 300 personel, korona virüs aşısı oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde bakanlıklardan gelen talimatlar Covid-19 sürecinde titizlikle ilçe genelinde uygulandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne pandemi sürecinde her türlü desteği veren Başkan Kocaman’ın tüm girişimleriyle belediye personeline Covid-19 aşısı yapıldı. Belediye hizmet binası içerisinde Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görevli personeller daha önce aşı olmayan tüm personele Covid-19 aşısı yaptılar. Hazırlanan forumların doldurulması sonrasında gelen kodlar ile belediye personeli Covid-19 aşılama sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Yapılan aşılamayı yakından takip ederek yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 salgını sürecinin başlamasından bu yana bakanlıklarımızdan gelen talimatlar ilçe sınırlarında titizlikle uygulandı. Bunun yanı sıra İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmalarına gereken desteği verdik. Aşılama sürecinde örnek teşkil etmesi amacıyla belediye bünyemizde görev yapan personelimizin aşılaması yapıldı. İnşallah bu zor süreci geride bırakacağız” dedi.
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