Kartepe Belediyesi spor tesisi ihalesine gün sayıyor

Kartepe Belediyesi, gençlere daha kaliteli tesis sunmak amacıyla yapacağı Maşukiye Kapalı Spor Salonu için ihaleye gün sayıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak amacıyla yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi olan ve projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu için start veriliyor. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu, toplam bin 350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alıyor. Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda cuma günü saat 10.30’da yapılacak olan ihale ile spor salonunun yapım aşaması için ilk adım atılacak.