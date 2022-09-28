Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı 30 Eylül’de kapılarını açacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı", 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

İlki büyük ilgi gören Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nın 2’ncisi, 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında kapılarını açıyor. 50 yayın evinin katılacağı kitap fuarına ünlü yazarlar da söyleşileri ile zenginlik katılacak. 30 Eylül Cuma günü saat 14.00’de açılışı yapılacak olan 2. Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nda Eski Moda Çocuk Grubu tarafından konser verilecek. Fuar boyunca Karagöz-Hacivat, meddah orta oyunları gösterilerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları gibi birçok etkinlik fuarda çocuklarla birlikte gerçekleştirilecek. Fuar boyunca kurulacak olan kitap kumbarası ile kitap bağışları toplanacak. Toplanan kitaplar ihtiyacı olan bir okula bağışlanacak.

Vatandaşları fuara davet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu yıl yapacağımız ikinci kitap fuarı ile gençlerimizin ufkunu daha ilerilere götürmeyi amaçlıyoruz. Kitap fuarımıza tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte bekliyoruz" dedi.