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Karamürsel’de 4 köyü birbirine bağlayan yolda çalışmalar sürüyor

KARAMÜRSEL’DE HAYRİYE, İNEBEYLİ, TAŞAĞIL VE SEMETLER KÖYLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 9 KİLOMETRELİK YOLDA 6 KİLOMETRELİK KISIM TAMAMLANDI.

KOCAELİ 23.10.2020, 12:09
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Karamürsel’de 4 köyü birbirine bağlayan yolda çalışmalar sürüyor

Karamürsel’de Hayriye, İnebeyli, Taşağıl ve Semetler köylerini birbirine bağlayan 9 kilometrelik yolda 6 kilometrelik kısım tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Hayriye - İnebeyli - Taşağıl - Semetler köylerini birbirine bağlayan yolda çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yolun tamamlanan kısımları ulaşıma açıldı. Çalışmanın devam ettiği yerlerde ise ulaşım geçici bir süre farklı güzergahlardan sağlanıyor. Çalışma kapsamında 6 kilometrelik yolun yapımı tamamlandı. Kalan 3 kilometrelik kısım için temel çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında 9 kilometrelik yol 6,5 metre genişliğinde olacak. Yağmur suyu için beton kanal yapılacak proje kapsamında 8 bin 800 metreküp C30 yol betonu kullanılacak. 125 ton cesan demirin kullanılacağı projede özellikle kış aylarında ulaşımın rahat bir şekilde yapılmasına imkan sunacak.

Öte yandan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki ağaç ve çalı gruplarında, sonbahar form budaması yapıyor.

Bu kapsamda ekipler, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde budama yapılan ağaçlarda görsel şekiller veriliyor. Çalışmalarda ayrıca ekipler tarafından sahil parklarında bulunan palmiye ağaçlarındaki kurumuş dalları temizlendi.

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