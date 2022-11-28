KAR-MEK, kadınların ikinci evi oldu

Kartepe Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAR-MEK) düzenlenen eğitimlere katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen KAR-MEK, 12 farklı branşta eğitim veriliyor. Giyim, aşçılık, tezhip, müzik, bilgisayar, rölyef, resim, minyatür, geleneksel el sanatları, hat sanatı, filografi ve ahşap boyama eğitimlerine çok sayıda kursiyer katılıyor. Burada yeteneklerini keşfeden kursiyerler, aynı zamanda yeni iş imkanlarına da sahip oluyor. Her yaştan vatandaşın eğitim aldığı KAR-MEK’e en çok ilgiyi ise kadınlar gösteriyor. KAR-MEK’te kurslara katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Rahmiye Mahallesi Mahalle Konağı’nda giyim ve nakış sınıflarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Kocaman, "Kadınlarımızın elinin değdiği, emek verdiği her ürün bir başka güzel. Kartepe’mizin kadınlarının 12 farklı branşta yeteneklerini geliştirerek meslek edinmelerini sağlayan KAR-MEK’imizi ziyaret ettim. Keyifli sohbetleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.