Kandıra’da başlatılan asfalt çalışması 330 gün sürecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’ya bağlı 9 güzergahta asfaltlama çalışması yapıyor. Çalışmaların 330 gün sürmesi planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm destinasyonlarından Kandıra ilçesinde üstyapı atağına başladı. Selimköy - Ömerli arası 900 metre uzunluktaki yolla başlayan üstyapı çalışmaları, Ferizli - Köseli ve Bollu - Kalıncak yollarının da asfaltlanmasıyla devam ediyor. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi çerçevesinde 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin tonda bakım, onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak. Vatandaşların ilçede kolay ve güvenli bir şekilde ulaşım imkanından faydalanması için çalışan ekipler, Kandıra’da bozulmuş, deforme olmuş ya da stabilize toprak yolları asfaltlayarak ulaşımda kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir, Kandıra’nın Ferizli - Köseli, Selimköy - Ömerli ve Bollu - Kalıncak yollarında asfaltlama çalışmalarını tamamlarken, önümüzdeki günlerde de Hatipler - Ağva, Sarıgazi - Kaynarca, Tatarahmet, Pirceler - Kıssalar, Goncaaydın - Develi, Bozburun - Kanatlar yollarında asfaltlama yapacak.