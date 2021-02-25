Kandıra Yüzme Havuzunda sona yaklaşıldı

Büyükşehir belediyesi tarafından Kandıra’da yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun geçici kabulü yapıldı. Toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olan havuzda, mekanik cihazların ve elektrik tesisatın son testleri de yapılıyor.

Zemin katta giriş fuayesi bulunan 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzunda, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu da yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı 5’e çıktı. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova, Kartepe ve Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzları da hizmet veren tesisler arasında yer alıyor.