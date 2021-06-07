İzmitliler ‘Temiz Çevre’ diyecek

İzmit Belediyesi, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara selvi fidanı ve 50 bin adet su tasarruf aparatı hediye edecek.

Kentin daha yaşanılabilir olması ve doğanın insanoğlu için öneminin anlaşılması adına farkındalık projeleri ortaya koyan İzmit Belediyesi, Çevre Koruma Haftası kapsamında belediye binası önünde vatandaşların da katılımıyla etkinlik düzenleyecek. Sabah yarın 09.00’da etkinliğe başlayacak olan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İzmit Belediyesi personelinin getireceği geri dönüşebilir atıkları teslim alacak. Saat 11.00’de yapılacak açılış konuşmasının ardından etkinlik resmi olarak başlayacak.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili bilgilerin aktarılacağı açılış konuşmasının ardından başlayacak etkinlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlikte atıklarını teslim eden personele çiçek ve çanta hediye edilecek. Ardından İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri selvi fidanı dağıtacak. Ekipler, İzmit’in farklı bölgelerine kuracağı stantlarla selvi fidanlarını vatandaşlarla buluşturacak. Ayrıca 50 bin adet su tasarruf aparatı, İzmitli esnaf ve vatandaşlara hediye edilecek.