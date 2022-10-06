İzmit Körfezi için kalkan yavruları üretildi

Türkiye’nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla mavi görüntüsüne kavuştu. Canlı popülasyonunu artırmak için daha önce "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" çerçevesinde binlerce balığı İzmit Körfezi ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yavru balık salımı için çalışmalarına devam ediyor. İzmit Körfezi’nden alınan anaç balıklardan yeni yavrular elde edildi. Bu zamana kadar İzmit Körfezi’nden alınan anaç balıklardan elde edilen 30 bin yavru balık tekrar körfeze bırakıldı.

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde İzmit Körfezi’nden alınan anaç kalkan balığından yeni yavrular elde edildi. Suni ortamlarda üretilen kalkan balığı yavruları, İzmit Körfezi’ne bırakılmak için gün sayıyor.

Üretimi dünyada birkaç ülkede yapılabilen kalkan balığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde üretiliyor. İzmit Körfezi’nden alınan anaç kalkan balığından bu yıl üretilen yavrular 120’nci güne ulaştı. Markalanan 6 bin yavru balık, 5 Kasım’da düzenlenecek programla Karamürsel’den İzmit Körfezi’ne bırakılacak.