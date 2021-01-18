İzmit Belediyesi’nden seraları zarar gören çiftçilere destek

Kent genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının Bayraktar Köyü ve çevre köylerde seralara zarar vermesi sonrası Başkan Hürriyet, İzmit’in köylerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kent genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bayraktar Köyü ve çevre köylerde yoğun kar yağışı sonrası seraların zarar görmesi sonucu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Bayraktar Köyü’müzde yoğun kar yağışı sonrasında seraların kar yüzünden zarar gördüğünü üzülerek öğrendik. Olayın hemen akabinde Bayraktar Köyü muhtarımızı arayarak konu hakkında bilgi aldım. Ardından diğer köylerimizin bir kısmında da aynı sıkıntının yaşandığı bilgisini aldık. Tüm muhtarlarımızla hem muhtarlık işlerimiz hem kırsal hizmetler müdürümüz hem de bizzat ayrı ayrı görüştük. Yarın kırsal hizmetler müdürümüz, ziraat mühendislerimizle beraber zarar gören köylerimizi ziyaret edeceklerdir. Zarar tespiti sonrasında serası zarar gören vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsünde destek vermek için çalışmalarımızı başlattık. Serası zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.