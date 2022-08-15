İzmit Belediyesi, vatandaşlara aşure dağıttı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla İzmit’in farklı noktalarında binlerce aşure dağıttı.

İzmit Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde stantlar kurarak aşure dağıttı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım etkinliği, Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Fevziye Cami’de gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Aşevi’nde yapılan binlerce kase aşure, Fevziye Cami’ne eş zamanlı olarak, Yeni Cuma, Umuttepe, Kuruçeşme, Doğu Kışla ve Ayazma Kapalı Pazar alanlarında da vatandaşlara ikram edildi. Öte yandan, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 16 Ağustos Salı günü Belsa Plaza önünde aşure ikramlarına devam edecek.