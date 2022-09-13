İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde yetenek taraması başlıyor

İzmit Belediyesinin, yetenekli gençleri sanatla buluşturmak adına hayata geçirdiği Sanat Akademisi’nde müzik bölümü yetenek taraması 18 Eylül’de gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi, kenti sanat merkezi haline getirmek ve gençleri sanata teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren İzmit Sanat Akademisi bünyesinde müzik, resim, dans, drama ve tiyatro alanında yetenek taramaları da gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz eğitim veren İzmit Sanat Akademisinde müzik bölümünün yetenek taraması 18 Eylül Pazar günü 8-18 yaş grubunda yer alan gençler için yapılacak.