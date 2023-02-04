İzmit Belediyesi ile yüzme öğrenen minikler sertifikalarına kavuştu

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda, sömestr tatilinde “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde eğitim alan 125 öğrenci sertifikalarını aldı. Eğitimler sonucunda ise 25 öğrenci lisanslı sporcu olma hakkı elde etti.

Sporcu dostu İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde, ücretsiz yüzme kursları tamamlandı. İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocukların uzman antrenörler eşliğinde sömestr tatilinde aldığı eğitimlerin sertifika töreni gerçekleştirildi.

“Çocuklarınız lütfen sporu bırakmasın”

Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen sertifika törenine İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Ağa, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını getirdim. Kendisi burada olmayı çok istiyordu. Fakat programının yoğunluğu yüzünden aramızda olamadı 3 senedir devam ettiğimiz eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Duyarlı ailelere, çocuklarını spora yönlendirdiği için kurumum adına teşekkür ediyorum. Çocuklarınız lütfen sporu bırakmasın. Spora devam etsinler” dedi.

25 sporcu lisans sahibi oldu

Tamamlanan bir aylık eğitimin ardından temel eğitimi geçen 25 sporcu, İzmit Belediye spor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme hakkı kazandı. Yüzme takımına seçilen sporcular, hem İzmit’i hem de Kocaeli’ni il dışındaki müsabakalarda temsil etme hakkına sahip olacaklar.