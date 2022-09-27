İzmit Belediyesi çiftçiye nusrat cinsi buğday tohumu desteği verecek

İzmit Belediyesi, bu yıl da çiftçilere yüzde 70 hibeli nusrat cinsi buğday tohumu desteği verecek.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit kırsalında Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Arttırma projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl çiftçiye verdiği yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteğine bu yıl da devam edecek. Ön başvuruların tamamlandığı nusrat cinsi buğday tohumları ekim ayında çiftçilere ulaştırılacak.