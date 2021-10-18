banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda şampiyon Bekirderespor

13 takımın kıyasıya mücadele ettiği İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda, finalde Kadıköyspor’u penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden Bekirderespor şampiyon oldu.

KOCAELİ 18.10.2021, 12:14
İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda şampiyon Bekirderespor

13 takımın kıyasıya mücadele ettiği İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nda, finalde Kadıköyspor’u penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden Bekirderespor şampiyon oldu.

Pandemi nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan amatör futbol kulüplerini yeni sezon öncesi kaynaştırmak ve futbol özlemlerini dindirmek adına kolları sıvayan İzmit Belediyesi, İzmit’ten 13 takımı Başkanlık Kupası’nda bir araya getirdi. 4 Ekim’de başlayan turnuvada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, rakiplerini tek tek eleyen Bekirderespor ile Kadıköyspor adlarını finale yazdıran ekipler olmuştu.

Şampiyonu penaltı atışları belirledi

Pazar günü Cephanelik Stadı’nda saat 16:00’da başlayan müsabakada şampiyonluk mücadelesine çıkan iki takımdan gol perdesini açan taraf, Ferdi’nin penaltı golüyle Kadıköyspor oldu. Bu gole cevap vermekte gecikmeyen Bekirderespor, yine bir penaltı vuruşunda Serdar ile skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Bekirderespor, İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası’nın sahibi oldu. Kupasını İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’dan alan genç futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2