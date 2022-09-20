İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’ten "kiralık hizmet araçları" açıklaması

Hizmet araçlarının kiralanması konusundaki tartışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “200 tane hizmet aracı 125 milyona satın almak var iken ne yazık ki bu araçları 2 yıllığına 100 milyonun üzerine bir rakamla kiralama söz konusu” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kiralık hizmet araçlarının belediye tarafından satın alınması talebinin belediye meclisinde defalarca reddedilmesi üzerine basına açıklama yaptı. Hürriyet, kiralık hizmet araçlarının kiralama süresinin 30 Eylül’de dolduğunu ve kamu hizmetlerinde aksaklık olabileceğini belirterek, perşembe günü meclise ikinci kez 125 milyon TL satın alma talebiyle geleceklerini, ayrıca belediyenin atıl arazilerinin de satılarak hizmet araçlarına kaynak oluşturacak bir diğer teklifin meclise sunulacağını söyledi. Hürriyet ayrıca, meclis üyelerinin büyükşehir üzerinden satın alma yerine verdiği 40 milyona kiralama önerilerine de cevap verdi.

“125 milyonluk kredi kullanmak için meclisten yetki istedik ve talebimiz reddedildi”

Belediyenin bütün hizmet araçlarının kiralamak yerine satın alınması için yaklaşık iki senedir mücadele verdiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “2 sene önce yürüttüğümüz mücadelede 55 milyon istedik verilmedi. O süreci hepiniz biliyorsunuz, 27 milyon alabildik, bu parayla iyi ki araç almışız. Büyük kapasiteli temizlik kamyonlarının hapsini satın aldık bazı iş makinelerimizle birlikte ve çok büyük tasarruf yapmıştık bu sayede. Meclisten kredi yetkisi verilmediği için araçları satın almadık, araçlar kiralıktı, 2 yıl sonra da kiralama ihaleleri bitti. Biz de tekrardan kiralama yapmak zorunda kalacağımızdan dolayı bu süreçten önce 125 milyonluk kredi kullanmak için meclisten yetki istedik ve talebimiz reddedildi. Tabii o arada geç kalmamak için sonuçta ihalelerin de bir süresi var, açık ihale sürecimiz devam ediyordu, açık ihale süreci devam ederken bir kez daha meclisten tartışılsın diyerek meclisi olağanüstü toplantıya davet ettik ve orada da bir kez daha sorduk. ‘Krediyi bize veriyor musunuz, biz bu araçları almakta kararlıyız, kiralamak istemiyoruz, kiralama belirsiz bir süreç, ekonomi sürekli kötüye gidiyor, enflasyon oranları her geçen gün artıyor. Yarın fiyat politikalarında ne olacak, fiyatlar nasıl artacak bilmiyoruz, üst üste kararnameler yayınlanıyor. Bugün 3 liraya ihale ettiğiniz bir şeyi kısa süre sonra 5 liraya çıkmayacağının kimse garantisini veremiyor. Böylesi belirsiz bir sürece girmek istemiyoruz ve bu kiralama garabetinden kurtulmak istiyoruz. Biz bu araçları satın almakta kararlıyız’ dedik ve bir kez daha olağanüstü meclisi toplamıştık. 125 milyon talebimizi yeniledik, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerimiz tarafından onay çıkmadı” dedi.

“Bugünkü öngörülerimizle yarını öngöremiyoruz”

Konuşmasına devam eden Hürriyet, “2 yıllık 24 aylık kiralama ihalemiz en iyi ihtimalle 100 milyon üzerinde sonuçlanmış olacak bugünkü öngörülerimizle. Yarını öngöremiyoruz, bir yıl sonrasını öngöremiyoruz, iki yıl sonrasını hiç öngöremiyoruz. İşte belirsiz dediğimiz bir süreç ne yazık ki. Bugünkü rakamlar ve enflasyon şartları, hayat pahalılığını baz aldığımızda her halükarda geçen bir kiralama bedelinden bahsediyoruz. 2 yıl içinde biz 125 milyona satın almayı istedik ve satın alacağımız arabalar en az 10 yıl kullanacağımızı düşünürsek aradaki farkı artık siz hesap edin. En az 10 yıl kullanacağımız iş makineleri, kamyonlar, 200 tane hizmet aracını 125 milyona satın almak var iken ne yazık ki bu araçları 2 yıllığına 100 milyonun üzerine bir rakamla kiralama söz konusu önümüzde” diye konuştu.

“40 milyona kiralanan bir araç büyükşehirde yok”

Kiralama modeline büyükşehir belediyesini örnek verenlere sert çıkan Başkan Hürriyet, “Bize hep büyükşehir dediler, büyükşehrin 580 araçlık rakamlarını hepiniz gördünüz. Hiç 40 milyona kiralanan bir araç büyükşehirde yok. Dediler ki büyükşehir 40 milyona kiralıyor, baktık hiçbir şekilde 40 milyona kiralanan bir araç yok. İkinci bir ihale yaptılar, 28 Temmuz 2022 yılında Park Bahçeler Daire Başkanlığının yapmış olduğu kamyonlar, çekici ve dorseler, kazıcı gibi 64 tane aracın ihalesini yaptılar. Bunlar bizim tam da 200 aracımızın seğmendinde yani ağırlıklı iş makinesi ve ağırlıklı kazıyıcı yükleyici gibi araçlar ve orada da ne hikmetse en düşük veren firmanın teminat mektupları hep eksikti. Toplamda 64 aracın KDV hariç verilen en düşük teklifi 56 milyon KDV ve fiyat farklarıyla onların da ihalesi 70-80 milyonu buluyor. Bakın 64 tane araç kiralaması 2 yıllığına 70-80’ni buluyor. Biz 200 aracı ve en az 10 yıl kullanacağımızı da baz alarak 125 milyona alalım diye çırpındık aylar öncesinde, ne yazık ki olmadı. Sonuç olarak ne bizim ihalemizde ne de büyükşehrin ihalesinde 40 milyon gibi rakamların söz konusu olmadığı ortada. Yani 40 milyona araç kiralıyor büyükşehir ya da 40 milyona kiralamak varken neden 125’e satın alıyorsunuz gibi saçma abesle iştigal şeyler çıktı önümüze” şeklinde konuştu.