İtfaiyeden minik öğrencilere yangın semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilkokul öğrencilerine karşılaşabilecekleri yangın tehlikesine karşı seminer verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere seminer vermeye başladı. Bu çerçevede, İzmit ilçesi Gültepe İlkokulu’nda Yangın Güvenliği Semineri verildi. Seminer sonrasında ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın güvenliği seminerinde öğrencilere, karşılaşılabilecekleri yangın tehlikeleri, yangın durumunda yapılması gerekenler, acil çıkışlar, acil durumlarda 112 acil yardım hattı kullanımı ve acil durumlarda tahliye konularında bilgiler aktarıldı. Seminerin ardından öğretmenlerin gözetiminde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler, bulundukları salonu öğretmenleri ile birlikte kontrollü olarak terk ederek dışarı çıktı. Okul bahçesinde toplanma noktası olarak belirlenen yerde her sınıf kendi grubunu oluşturdu. Öğretmenleri tarafından yoklamanın yapılmasının ardından tatbikat sona erdi.