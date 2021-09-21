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İşitme ve görme engelli bireyler, film gösteriminde buluşacak

Bir duvar ressamıyla bir hat sanatçısını buluşturan ‘Dilsiz’ filmi, işitme ve görme engelliler için hazırlanan özel gösterimiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak.

KOCAELİ 21.09.2021, 11:40
İşitme ve görme engelli bireyler, film gösteriminde buluşacak

Bir duvar ressamıyla bir hat sanatçısını buluşturan ‘Dilsiz’ filmi, işitme ve görme engelliler için hazırlanan özel gösterimiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de yaşayan görme ve işitme engelli bireyleri, ‘’Ellerimde Güç Var’’ projesi çatısı altında buluşturuyor. Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin başrolünde oynadığı dokunaklı insan hikayesini anlatan ‘’Dilsiz’’ filmi, özel gösterimle görme ve işitme engelli seyirciyle buluşacak. “Dilsiz” filminin özel gösterimi, 24 Eylül Cuma günü saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Sesli betimleme ve işaret diline çevrilerek tam erişilebilir olarak hazırlanan ‘’Dilsiz’’ filminin özel gösterimine filmin başrol oyuncusu Prof. Dr. Mim Kemal Öke de katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın desteklediği ‘’Ellerimde Güç Var’’ projesi kapsamında düzenlenen programda STK’lar, ilgili kamu ve kuruluşlar, gönüllü öğrenciler, işitme engelli ve görme engelli bireyler bir araya gelecek. Filmin sesli betimleme ve işaret dili çevirisini Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler üstlendi. Filmin gösteriminin ardından oyuncu Mim Kemal Öke ile film üstüne bir de söyleşi yapılacak.

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