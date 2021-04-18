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İş kazasında ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da çelik montaj ustası olarak çalıştığı bir fabrika inşaatında, yüksekten düşerek yaşamını yitiren vatandaş, memleketi Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ 18.04.2021, 19:14
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İş kazasında ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da çelik montaj ustası olarak çalıştığı bir fabrika inşaatında, yüksekten düşerek yaşamını yitiren vatandaş, memleketi Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Konya’da çelik yapı inşa eden bir firmada çelik montaj ustası olarak çalışan Bülent Pamuk (40), montaj için gittiği bir fabrika inşaatında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Pamuk’un cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından memleketi Kocaeli’ye getirilerek Körfez ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Pamuk’un cenazesi daha sonra Derince Merkez Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Pamuk’un cenazesi, Derince 17 Ağustos Şehitliğinde toprağa verildi.
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