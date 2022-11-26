İhtiyaç sahibi 16 bin 440 aileye yakacak desteği yapıldı

Kış aylarının başlamasıyla Kocaeli’de ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği ödemeleri yapılmaya başlandı. 16 bin 440 aileye yakacak desteğinde bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl verilen yakacak desteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla 6 ay geçerli olmak üzere aylık 500 TL, toplamda ise 3 bin TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Yakacak desteğinin ilk ay ödemesi su nakit kartlara yatırıldı. Büyükşehir, Kocaeli’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 16 bin 440 aileye yakacak desteğinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvuran vatandaşların talepleri sonrasında talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, sosyal yardımları değerlendirme kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde karara bağlanıyor.