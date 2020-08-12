Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri için trafik etüdü ve anket çalışması

Kocaeli’nin merkezinden geçen Hürriyet ve Cumhuriyet caddelerinde yapılacak yeniden işlevlendirme çalışmaları kapsamında trafik etüdü ve anket çalışmaları gerçekleşecek.

Kocaeli’nin merkezinden geçen Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri ile yürüyüş yolunun kentsel tasarım çalışmalarıyla yeniden işlevlendirilme çalışmaları kapsamında halkın ulaşım alışkanlıkları tespit edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kent merkezinin ana girişlerinde Hürriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi, İnönü Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinde anket noktaları belirledi. Yapılacak anket çalışması ile birlikte İzmit kent merkezine araçlarıyla ya da yaya olarak gelen vatandaşların bu bölgeyi ne kadar sıklıkla ve hangi amaçlarla kullandıkları öğrenildikten sonra yaşadıkları problemlerin analizi yapılacak.

Hafta içi ve hafta sonunda ayrı olacak şekilde, gün içerisinde sabah zirve saati, öğlen saati ve akşam zirve saati olmak üzere 3 farklı zaman diliminde anket yapılacak. Toplam 45 günde tamamlanacak çalışmada, 4 farklı kesit noktasında 3 bin 125 yaya anketi, 3 bin 125 sürücü anketi ve trafik sayımları yapılacak. Anket çalışmalarında ankatörlere Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerde yardımcı olacak.

Yapılacak anket çalışması ile birlikte İzmit kent merkezine gelen vatandaşların kent merkezine geliş yönlerinin dağılımının tespit edilmesi, kent merkezine geliş amaçlarının tespit edilmesi, kent merkezine yaya ve araçla erişimlerde yaşanan problemlerin tespit edilmesi ve benzeri ulaşım davranışlarının belirlenmesi ve görüşlerin alınması sağlanacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekibi ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, elektronik sistemler kullanılarak hazırlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen anketör eğitimleri ile proje çalışmaları başlatıldı.