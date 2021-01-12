Hürriyet, Bilecik Söğüt’teki taşları yerinde inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bilecik Söğüt’teki doğal taş üretim tesisine giderek, yenileme çalışmalarına başlanan Feridun Özbay Caddesi için kullanılacak taşların nitelik, nicelik ve kullanıma uygunluğu açısından incelemelerde bulundu.

Yarışma sonucu seçilen tasarım kapsamında kullanılacak doğal taşları Bilecik’in Söğüt ilçesine ekibiyle birlikte giderek inceleyen Başkan Hürriyet, malzemelerde nitelik ve nicelik seçeneklerini ön planda tuttu. Hürriyet, fabrikadaki incelemesinde İzmitlilerin Feridun Özbay ve Fethiye Caddesi’nde kullanacağı taşları elleriyle seçti. Fatma Kaplan Hürriyet’in bu ziyaretine, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, Koordinatör Hakan Özkum ve teknik personeller eşlik etti. Yapılan incelemelerde bundan sonraki projelerde de yararlanmak üzere kullanılacak malzemeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.