Hemşireler sertifikalarına kavuştu

SEKA Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sertifikalı Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı" tamamlandı.

9 Mayıs- 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ve teorik bilgiler yanında pratik uygulamaları da içeren eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları bugün düzenlenen törenle takdim edildi. İzmit SEKA Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, sağlık idarecileri ile hekimler ve sağlık personelleri katıldı.

Programda konuşan Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ilgili eğitimler sonucunda sağlık hizmetlerinde profesyonelliğin arttırılmasını, kalite ve hizmet verimliliğinin yükseltilmesi ve geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.