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Havaya ateş açan 14 şahıs yakalandı
Kocaeli’de Ramazan Bayramı’nda meskun mahalde silah atan 14 şahsa işlem yapıldı.
KOCAELİ 14.05.2021, 15:25
Kocaeli’de Ramazan Bayramı’nda meskun mahalde silah atan 14 şahsa işlem yapıldı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca meskun mahalde silah atan şahıslara yönelik çeşitli önlemler aldı. Çalışmalar kapsamında 12 şahsa idari, 2 şahsa adli olmak üzere toplamda 14 şahsa işlem yapıldı. Aynı zamanda 1 adet tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tüfek ve 11 adet fişek ele geçirildi.