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Hasta nakil hizmeti bayramda da görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansları Kurban Bayramı süresince görev yapacak.

KOCAELİ 19.07.2021, 10:43
Hasta nakil hizmeti bayramda da görev başında
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansları Kurban Bayramı süresince görev yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı hasta nakil hizmetleri, yaklaşan Kurban Bayramı’nda da vatandaşlar için görev başında olacak. Kurban Bayramı tatilinde hasta nakil ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.

Son 7 ay içerisinde hasta nakil hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 20 bin 118 olurken, il dışına 549 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 7 ay süresince toplam 21 bin 137 kişiye hizmet verildi.
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