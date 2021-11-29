Hasarlı konteynerler tamir ediliyor

Körfez Belediyesi ekipleri, özellikle kırsal alanda bulunan ve zamanla hasar gören çöp konteynerlerini yerinde tamir ediyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışma kapsamında onarımına ihtiyaç duyulan çöp konteynerleri tamir ediliyor. Yapılan tamiratlar ile önemli bir parasal kaynağın belediye bütçesinde kaldığını söyleyen Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfektasyon işleminin de eş zamanlı olarak devam ettirildiğini belirtti.