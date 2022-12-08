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Hamam Deresi üzerinde 8 metrelik menfez, 500 metrelik yol yapılıyor
Başiskele ilçesinde bulunan Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerinde 8 metre genişlikte menfez ve 500 metre uzunlukta yol yapılıyor.
KOCAELİ 08.12.2022, 11:12 08.12.2022, 11:27
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele ilçesinde güvenli ulaşım ağını genişletme çalışmaları sürüyor. Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapılıyor. Menfez yapımı tamamlanana kadar alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. Menfezin üzerinden geçen yolda da genişletme yapılarak, genişlik 8 metreye çıkarılıyor. Öte yandan, menfezin yanı sıra 500 metre yol yapımı ve asfaltlama da yapılacak.