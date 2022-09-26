Hababam Vokal Grubu coşturdu

Kocaeli’de yaz şenlikleri çerçevesinde konserler veren Yeşilçam Vokal Grubu, Gölcüklülere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, yaz boyunca şehrin her noktasında düzenlediği şenlikler Gölcük’te devam etti. Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından ‘Hayta İsmail’ lakaplı Ahmet Arıman, ‘Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık’ın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Yeşilçam’ın emektarları vatandaşların yoğun ilgisi karşısında coşkuyla şenlik alanına geldiler. 7’den 70’e tüm Kocaelililerin ilgiyle karşıladığı şenliğin usta oyuncuları “Yeşilçam Vokal Grubu”, unutulmaz eserleri seslendirerek, izleyenlerden tam not aldı.