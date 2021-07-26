Güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 13’üncüsü için geri sayım başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Türkiye’nin en önemli 60 başpehlivanının yanı sıra binin üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Organizasyon 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası pehlivanların podyuma çıkacağı Sekapark Altın Kemer’de Türkiye’nin en iddialı pehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Tanju Gemici, Recep Kara, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil, Osman Aynur, Yıldıray Akın’ın katılması bekleniyor. Sekapark Er Meydanı’nda saat 08.30’da başlayacak güreşler 21.00’de sona erecek. Bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplam 500 bin TL para ödülü dağıtılacak. Şampiyon pehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş özel hazırlanmış ve 41 bin TL değerindeki altın kemerin de sahibi olacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda dört madalya ve para ödülü verilecek.