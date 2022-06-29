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Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu
Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü’nü 43-18 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.
KOCAELİ 29.06.2022, 09:51
Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü’nü 43-18 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.
Kocaeli U-10 Erkekler Final Grubu’nda mücadele eden Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaştı. İzmit’te oynanan maçta rakibini 43-18 yenen Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu.
Şampiyon takımı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin gururu olan minik sporcularımızı, saygıdeğer ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.