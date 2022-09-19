Gölcük Belediyesi’nin yetiştirdiği buğdaylar, ihtiyaç sahipleri için yaklaşık 10 ton una dönüştü

Gölcük Belediyesi tarafından 38 dönümlük alana ekilerek hasat edilen buğdaylar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, yaklaşık 10 ton una dönüştürüldü.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri’ndeki Rahvan At Koşu Pisti’nin ortasında boş halde duran 38 dönümlük alana, Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, sosyal projelerde kullanılmak amacıyla buğday ekilmişti. Geçen sene, ekim ayında ekimi gerçekleştirilen ve bu yıl temmuz ayında yapılan hasat ile elde edilen buğdaylar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere una dönüştürüldü. 5’er kiloluk paketler halinde hazırlanan yaklaşık 10 ton unu, Gölcük Belediyesi teslim aldı.

"Ektiğimiz buğdaylar nihayet un haline geldi"

Unların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çok mutluyuz. Gölcük Belediyesi Rahvan At Koşu Pisti’nin ortasında bulunan alana buğday ekmiştik. Ektiğimiz buğdaylar nihayet un haline geldi. Bunları 5 kiloluk paketler halinde, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Burada yetiştirdiğimiz buğdaylardan elde ettiğimiz 300 balya samanı da; yine, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimize dağıttık. Ahırı yanan bir hemşehrimize 100 balya samanı ilettiğimizdeki mutluluğu görülmeye değerdi. Atıl bulunan bir alanı buğday ekmek suretiyle değerlendirdik" dedi.