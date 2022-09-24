Gençlik merkezlerinde ücretsiz kurs kayıtları devam ediyor

Derince Belediyesi’nin iki farklı gençlik merkezinde beş ayrı branşta düzenleyeceği ücretsiz kurslar için kayıtlar online olarak devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenecek olan kurslar için kayıtlar devam ediyor. 7 ve 12. sınıflar arasındaki öğrencilerin katılabileceği ücretsiz kurslar bu yıl gitar, resim, bağlama, keman ve İngilizce (8.sınıflar) branşlarında düzenlenecek. son başvuru tarihi 3 Ekim Pazartesi günü olarak belirlendi.